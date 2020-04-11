الدفاع العراقية تحيل مدير اعلامها الى الإمرة

2020/04/11 | 23:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد اكد مصدر مسؤول في وزارة الدفاع لمراسل " كلكامش برس "، احالة مدير العلاقات والاعلام في الوزارة العميد يحيى رسول، الى دائرة المحاربين.ولم يذكر المصدر لمراسلنا تفاصيل اخرى عن سبب احالة رسول الى الامرة .

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