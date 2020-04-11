دولة أوروبية خالفت تعليمات كورونا.. و”مرحلة مقلقة” تقترب

2020/04/11 | 23:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة حث مسؤول في منظمة الصحة العالمية بيلاروس (روسيا البيضاء)، اليوم السبت، على تطبيق إجراءات جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد خشية أن يكون المرض دخل مرحلة جديدة مثيرة للقلق.وكان الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي يتقلد السلطة في الجمهورية السوفيتية السابقة، التي يسكنها 9.5 مليون نسمة منذ عام 1994 قد هون في الأسابيع […]

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