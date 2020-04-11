للمرة الثانية بأسبوع.. ملكة بريطانيا تخاطب الشعب بسبب كورونا

2020/04/11 | 23:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

قالت الملكة إليزابيث، ملكة بريطانيا، السبت، إن فيروس كورونا "لن يغلبنا"، وذلك في ثاني رسالة توجهها خلال أسبوع لحشد عزيمة الشعب في مواجهة المرض.

وقالت الملكة (93 عاما)، وهي الرئيسة الفخرية لكنيسة انجلترا، إن "عيد القيامة لم يلغ"، وذلك في أول كلمة تلقيها إلى الآن بمناسبة هذا اليوم المقدس عند المسيحيين.

وقالت: "هذا العام، سيكون عيد القيامة مختلفا بالنسبة لكثيرين منا، لكن بالبقاء بعيدين عن بعضنا البعض نضمن سلامة الآخرين".

وأضافت: "لكن عيد القيامة لم يلغ في واقع الأمر، نحن نحتاج إلى عيد القيامة بقدرما كنا نحتاج إليه دائما".

وكانت الملكة إليزابيث قد ألقت الأحد خامس خطاب تلفزيوني لها منذ جلوسها على العرش على مدى 68 عاما، لتقول إن البريطانيين سيهزمون كوفيد-19، إذا تحلوا بالعزيمة في مواجهة الإغلاق والعزلة الذاتية.

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