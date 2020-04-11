ما هي علاقة كورونا بقيمة الرقم “0”

2020/04/11 | 23:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يحتاج الرقم (0) دوماً إلى رقم بجانبه ليصبح ذي قيمة، فهو رقم مرفوض لدى الطلبة، وأصحاب الأموال، وجميع مجالات الحياة، إلا أن انتشار جائحة “كورونا” جعلت هذا الرقم أغلى الأرقام.ففي الوقت الذي تتزايد فيه احصاءات يومية لإصابات ووفيات وباء فيروس كورونا العالمي، فقد أصبح الرقم (0) مطمعاً للدول كلها والأشخاص الذين […]

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