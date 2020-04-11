كوردستان تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

2020/04/11 | 23:50 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل خمس إصابات جديدة بفيروس كورونا في الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان ورد لشفق نيوز إن ثلاث إصابات سجلت في مدينة السليمانية، وواحدة في ناحية بازيان التابعة لمحافظة السليمانية، وإصابة واحدة في أربيل.

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