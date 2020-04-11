نصائح للموظفات العاملات من المنزل (1)

2020/04/11 | 23:52 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحولت أنظمة الكثير من الشركات إلى مبدأ عمل الموظفين من منازلهم سواء في سوريا، ومعظم دول العالم، في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 أو ما يعرف بفيروس “كورونا، وذلك كإجراء للحد من خطر انتشار #الفيروس وحماية…

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