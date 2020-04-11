2020/04/11 | 23:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت دائرة صحة ذي قار ، مساء اليوم السبت ، شفاء ثمانية مصابين بفيروس كورونا .وقال بيان اوردته الدائرة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” المحافظة سجلت للمرة الثانية شفاء ثمان حالات جديدة مصابة بكورونا حسب ما اكده مختبر الصحة العامة في بغداد “.واشار الى ان ” سبع حالات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شفاء ثمانية مصابين بكورونا في ذي قار) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شفاء ثمانية مصابين بكورونا في ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).