الشمري يحيل العميد يحيى رسول إلى دائرة المحاربين

2020/04/12 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أفاد مصدر في وزارة الدفاع العراقية يوم السبت بإحالة المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إلى دائرة المحاربين.

وقال المصدر لشفق نيوز، إن وزير الدفاع نجاح الشمري أمر بإحالة المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول إلى دائرة المحاربين، دون مزيد من التفاصيل.

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