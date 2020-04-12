صحة كردستان تسجل 5 اصابات جديدة بكورونا

2020/04/12 | 00:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ كردستان

أعلنت وزارة الصحة في كردستان، اليوم السبت، عن تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا في الاقليم.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبراتها سجلت خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا، منها اربعة في السليمانية وواحدة في اربيل ".

واضافت أن "جميع المصابين هم ملامسين لاصابات سابقة".

بغداد اليوم

بغداد اليوم ـ اربيل

أعلنت دائرة صحة اربيل ، اليوم السبت، عن تسجيل حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا في المحافظة.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "مختبرات صحة اربيل سجلت تماثل حالة مصابة بفيروس كورونا الى الشفاء بعد تلقيه العلاج&

بغداد اليوم- بغداد

توقع مدير الصحة العامة بدائرة صحة الكرخ، نازك الفتلاوي، السبت، استمرار انخفاض حالات الاصابة بفيروس كورونا بجانب الكرخ فيما اشار الى جملة من العوامل التي اسهمت بتحقيق اشارات مطمئنة بجانب الكرخ.

وقال الفتلاوي في حديث خص به (بغد

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