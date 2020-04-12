صحة كربلاء تُعلن شِفاء 7 مصابين بكُورونا ومغادرتهم مدينة الإمام الحُسين ( ع ) الطبية

2020/04/12 | 00:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت دائرة صحة كربلاء المُقدسَة ، مساء السبت ، شفِاء ( 7 ) حالات إصابة بفايروس كُورونا المُستَجد في المحافظة .وقال مدير إعلام الدائرة ، سليم كاظم ، في بيان صحفي تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ، إنه ” تماثُل ( 7 ) مُصابين ( ستة ذكور وإنثى ) ب‍فيروس كُورونا للشفاء […]

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