سخرية من حليمة بولند بسبب نصيحة دينية

2020/04/12 | 00:21 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تعرضت الإعلامية الكويتية حليمة بولند لموجة هجوم وسخرية واسعة بسبب فيديو جديد تم نشره على عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام”، سمع فيه صوتها وهي تدعو إلى قراءة القرآن يومياً.وأشارت إلى أن بعض الأشخاص ينسون ذلك لافتة إلى أنه يمكن تنظيم الوقت أن يساعد على القيام بكل المهمات.وتمنت أن يزول وباء فيروس […]

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