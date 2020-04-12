إليك أبرز طرق تجنب الإصابة بكورونا أثناء التسوق

2020/04/12 | 00:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة نشرت مجلة “ريدرز دايجست” في نسختها الكندية تقريرا تحدثت فيه عن طريقة تجنب العدوى عند الذهاب لشراء البقالة.وقالت المجلة، في تقريرها، إن حماية نفسك من فيروس كورونا قد تكون مسألة حياة أو موت، لهذا السبب أصبح الناس أكثر حذرًا عند ممارسة الأنشطة اليومية الأساسية على غرار الذهاب لشراء البقالة.وفي ما […]

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