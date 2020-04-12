تسجيل 100 إصابة جديدة بكورونا بين طاقم حاملة ثيودور روزفلت

2020/04/12 | 00:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلنت البحرية الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بين أفراد طاقم حاملة الطائرات “ثيودور روزفلت”، قد ارتفع 100 حالة، ليبلغ إجمالي المصابين 550.وسبق أن أفادت البحرية الأمريكية الجمعة، بأن 92% من أفراد طاقم السفينة من 5 آلاف، خضعوا لاختبارات الكشف عن الفيروس حيث أظهرت النتائج إصابة 447 منهم.وكان عدد […]

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