2020/04/12 | 00:47 - المصدر: الغد برس

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#عاجل: حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى

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#عاجل: حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة تتخطى 20 ألفاً

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