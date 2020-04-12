2020/04/12 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السيستاني يفتي بعدم إسقاط الصيام في زمن الوباء ويجيز الإفطار بضوابط النجف – سعدون الجابري أفتى المرجع الديني الاعلى علي السيستاني بعدم إسقاط وجوب شهر رمضان المبارك خلال مدة أنتشار وباء كورونا لكنه اجاز افطاره وفق شروط.وردا على استفتاء بشأن صيام رمضان فيما فيروس كورونا يواصل الانتشار والأطباء يوصون بشرب الماء […]

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