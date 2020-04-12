2020/04/12 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستجابة لمناشدات عالقين في الإغتراب رحلات جوية لإجلاء العراقيين الراغبين بالعودة بغداد – الزمان استجابة لمناشدات اطلقتها (الزمان) خلال الايام الماضية العراقيين عالقين في تركيا وعدد من الدول الاخرى، خصصت وزارة النقل رحلات جوية عبر الناقل الوطني بالتعاون مع وزارتي الصحة والخارجية لاعادة المسافرين الى البلاد وفق الاليات والاجراءات التي حددتها اللجنة […]

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