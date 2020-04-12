2020/04/12 | 01:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبيران لـ (الزمان) : منحة المتضرّرين إسقاط فرض يفتقر للعدالة تجاهل 8 ملايين كاسب يستحقون مساعدات طوارىء بغداد – قصي منذر اثار اعلان الحكومة إطلاقها منحة شهرية للعوائل المتضررة من وباء كورونا سخطاً لدى المواطنين جراء استبعاد فئات محتاجة تتقاضى رواتب لا تكفي لاسبوع واحد ، مؤكدين ان هذه الخطوة خجولة […]

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