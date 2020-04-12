"الحكيم" يواجه هجمة حادة .. والسبب عبارة "الله اكبر" !

2020/04/12 | 01:04 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

تلقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم، هجمة انتقادات واسعة، بسبب تغريدة ربط من خلالها عدم تنكيس العلم العراقي على رحيل المعماري العراقي رفعة الجادرجي بوجود كلمة الله اكبر في العلم.

ودخل الحكيم في تغريدته على خط الجدل المشتعل بشان ضرورة تنكيس العلم العراقي حزنا على أحد اعمدة فنانيه ا...

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