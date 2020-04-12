ما السبب وراء نشر خبر وصول

2020/04/12 | 01:04 - المصدر: سكاي برس

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بغداد/ سكاي برس

تضاربت الانباء بين اعلاميين ومصادر صحفية، حول وصول وزير الدفاع الاميركي مارك اسبر إلى قاعدة عين الاسد غرب الانبار، بالتزامن مع تواجد رئيس الجمهورية برهم صالح رفقة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الانبار.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات لمدونين واعلاميين، خبرا بشأن وصول و...

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