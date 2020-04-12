الصحة العالمية تكشف.. هل ينقل متوفي كورونا العدوى؟

2020/04/12 | 01:04 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت المستشارة الإقليمية لشرق المتوسط لمكافحة العدوى بمنظمة الصحة العالمية، مها طلعت، حقيقة انتقال فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” من المتوفي المصاب بالفيروس.وأكدت المستشارة الإقليمية، أن المتوفي المصاب بكورونا لا ينقل العدوى بصورة كاملة، وهناك إجراءات في أثناء تغسيل الجثمان لمنع انتقال العدوى.وتابعت: “انتشار فيروس كورونا في بلدان شرق المتوسط يدعو […]

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