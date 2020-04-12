العدل تنفي اصابة عدد من نزلاء سجن سوسة بكورونا

2020/04/12 | 01:06 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم ـ بغداد

نفت وزارة العدل، اليوم السبت، ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام المحلية بشأن اصابة عدد من النزلاء بفي...





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