العدل تنفي إصابة عدد من النزلاء بفيروس كورونا في سجن سوسة

2020/04/12 | 01:18 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نفت وزارة العدل، الانباء التي تحدثت بشان اصابة عدد من النزلاء بفيروس كورونا في سجن سوسة.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الغد برس"، انها "تنفي ما تناقلته إحدى وسائل الإعلام المحلية بشأن اصابة عدد من النزلاء بفايروس كورونا في سجن سوسة،" داعية الى "ضرورة توخي الدقة واعتماد المصادر الرسمية في الوزارة وعدم تضليل الرأي العام والإلتزام بالمهنية والأمانة الإعلامية في نقل الأخبار".

واشارت الى أن "وزير العدل فاروق أمين الشواني وجه دائرة الإصلاح العراقية منذ اليوم الاول بتشكيل خلية أزمة لمواجهة الوباء مع الاستمرار بعمليات التعفير والتعقيم والتشميس وتوزيع الكمامات والقفازات على كافة النزلاء والعاملين داخل الاقسام الصلاحية".

واضافت، انها "تقوم بأعداد قوائم النزلاء المشمولين بالعفو الخاص تمهيدا لارسالها الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء والتي بدورها تقوم بأرسالها الى ديوان رئاسة الجمهورية بغية أصدار مراسيم بالعفو الخاص عنهم لإطلاق سراحهم".

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