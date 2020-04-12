ولاية نيوجيرسي تسجل أكثر من 250 وفاة جديدة جراء كورونا

2020/04/12 | 01:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أعلن حاكم ولاية نيوجيرسي الأمريكية فيل ميرفي، أن السلطات الصحية سجلت 251 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في الولاية، ليرتفع العدد الإجمالي لوفياتها إلى 2183.وأضاف في حديثه للصحفيين أن عدد الإصابات بالفيروس ارتفع بـ3599 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات 58151.وأشار ميرفي إلى أن 7618 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات، منهم 1746 […]

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