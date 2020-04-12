فنانة خليجية : ابنتي لا تحب أن يعرف أحد بأني والدتها

2020/04/12 | 01:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /في فيديو لها، قالت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة إن ابنتها فجر لا تحب أن يعرف أحد بأنها والدتها.ولفت الفيديو أنظار الكثيرين إذ فاجأت الجميع بحديثها عن ذلك.وتابعت الفضالة القول إن ابنتها لا تحب الشهرة وتحرص على عدم نشر صورها أو الظهور عبر وسائل الإعلام.View this post on Instagram اعلان : […]

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