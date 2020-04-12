2020/04/12 | 01:25 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت مصادر في الرئاسة العراقية صحة أنباء عن عقد لقاء بين الرئيس برهم صالح ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر واصفة هذه الأنباء بالباطلة والمضللة ....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تنفي لقاء الرئيس العراقي بوزير الدفاع الأمريكي) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تنفي لقاء الرئيس العراقي بوزير الدفاع الأمريكي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).