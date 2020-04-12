الصحة العالميَّة لـ { الصباح }: العراق في وضع جيد

2020/04/12 | 01:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح/ شذى الجنابي – حازم محمد حبيب

رهنَ ممثل منظمة الصحة العالميَّة في العراق، الدكتور أدهم إسماعيل، بقاء البلاد في وضع جيد بشأن السيطرة على فيروس "كورونا" باستمرار الالتزام بالتدابير الوقائيّة في الأيام العشرة المقبلة، مشيراً إلى أنَّ تناقص الإصابات وارتفاع حالات الشفاء يشيعان الاطمئنان ويبشران بالسيطرة على الفيروس، في حين لفت مدير صحة بغداد/ الكرخ جاسب الحجامي إلى أنَّ الهيئات الطبية تعملُ ميدانياً من خلال زيارات تقوم بها إلى البيوت وملامسي المصاب.

وقال أدهم إسماعيل، في حديث لـ"الصباح": إنَّ الخطوات السريعة التي اتخذتها خليَّة الأزمة بزيادة عدد مختبرات الفحص والتشديد على تطبيق إجراءات الحظر، فضلاً عن منع التجمعات والزيارات الشعبيَّة وتوصيات المرجعيَّة الدينيَّة أسهمتْ بشكلٍ كبير في تطويق المرض في الوقت الحالي.

بدورها، دعت وزارة الصحة، المواطنين الى تكثيف إجراءات السلامة، من أجل القضاء على فيروس "كورونا " المستجد، وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية، أظهرت فيها نتائج المسوحات تراجع عدد الإصابات الجديدة أمام حالات الشفاء.

وأكد المتحدث الرسمي باسم خلية الأزمة الدكتور سيف البدر، أنَّ الإصابات بفيروس "كورونا " الآن ضمن المستوى الطبيعي، بناءً على المعطيات العلميَّة، التي أظهرت أنَّ عدد حالات الشفاء يتجاوز الإصابات الجديدة المسجلة في العراق لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف في تصريح لـ"الصباح" إنَّ "حظر التجوال أسهم بالحد من انتشار الفيروس، وحقق نتائج إيجابيَّة تمثلت بشفاء أعدادٍ كبيرة من المواطنين".

وأشار البدر الى أنَّ "قرار رفع حظر التجوال الجزئي أو تمديده يتوقفُ على الموقف الوبائي"، منوهاً بأنَّ "أغلب دول العالم ما زالت تشهد ارتفاعاً كبيراً بأعداد الإصابات والوفيات"، داعياً "المواطنين الى التزام منازلهم مع تطبيق إجراءات صارمة لاحتواء الفيروس، وصولاً الى القضاء بالكامل على هذه الجائحة".

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