الرئاسات الثلاث تُعزّي بوفاة الچادرچي

2020/04/12 | 01:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

عزَّت الرئاسات الثلاث، بوفاة المعماري العراقي الكبير رفعة الچادرچي، بينما عدَّ رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، رحيله خسارة للعراق وللإنسانيَّة.

وقال رئيس الجمهورية برهم صالح، في تغريدة له على "تويتر": إنَّه "بوفاة رفعة الچادرچي، يفقد فن العمارة في العراق والعالم رئته الحديثة التي تنفست حداثةً وجمالاً".

واضاف صالح، إنَّ "الچادرچي مارس العمارة بوصفها وظيفة إنسانيَّة وجماليَّة، ووهبها كل حياته، عاملاً ومنظّراً، تاركاً الكثير لإرث هذه البلاد علماً ومبانيَ، لروحه الرحمة ولأسرته ومحبيه الصبر".



يشار الى أنَّ المعماري والكاتب العراقي رفعة الچادرچي توفي في العاصمة البريطانية لندن عن عمر ناهز الـ ٩٤ عاماً.



في تلك الأثناء، عزّى رئيس الوزراء "المستقيل" عادل عبد المهدي، بوفاة كبير المعماريين، مؤكداً أنَّ بصمات الراحل ستبقى مدرسة للأجيال.وذكر عبد المهدي، "تلقينا ببالغ الأسى نبأ رحيل المعماري العراقي الكبير رفعة الچادرچي، الذي تُزينُ تصاميمه وأعماله مدينة بغداد بين بنايات ومعالم ونُصب، فضلاً عن نتاجه الفكري، وستبقى بصمات الچادرچي - رحمه الله-، مدرسة للأجيال من الفنانين والمعماريين"، واضاف، إننا "نتقدم بخالص العزاء لشعبنا ولأسرة الفقيد ومحبيه".الى ذلك، نعى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، رحيل المعماري العراقي الچادرچي.



وقال الحلبوسي، في تغريدة على حسابه في "تويتر": "رحل عنَّا المعماري العراقي الكبير رفعة الچادرچي، بعد مسيرة عطاء امتدت لعقودٍ طويلة، وظلت أعماله العظيمة شاهدة على الإبداع العراقي المتفرد".



بينما قال الكاظمي، في تغريدة له على "تويتر": إنَّ "رحيل الصديق المعماري العراقي الكبير رفعة الچادرچي خسارة حقيقيَّة للعراق وللإنسانيَّة".

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