ترجيحاتٌ بتقديم الكاظمي تشكيلة حكومته قبل رمضان

2020/04/12 | 01:28 - المصدر: الصباح

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بغداد/ عمر عبد اللطيف ومهند عبد الوهاب

اتّفقَ رئيسا الجمهورية، برهم صالح، والبرلمان محمد الحلبوسي، على ضرورة أن تتبنى الحكومة الجديدة، الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة، وفي حين رجح برلمانيون تحدثوا لـ "الصباح"، أن يقدم المكلف برئاسة الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيلته الوزارية قبل حلول شهر رمضان المبارك، أكدوا أن مواجهة تداعيات فيروس "كورونا" وانخفاض أسعار النفط وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، إضافة الى حفظ أمن البلاد وإعادة هيبة الدولة ستكون أبرز مهام الحكومة المقبلة.



وذكر بيان لمكتب رئيس البرلمان، تلقته "الصباح" ان "الحلبوسي استقبل في مقر اقامته بمدينة الفلوجة، رئيس الجمهورية، وبحث معه "مجمل الأوضاع في البلاد، وملف تشكيل الحكومة الجديدة، والتأكيد على ضرورة أن تتبنى الحكومة الخطوات الإصلاحية، وأن تضع برنامجا حكوميا واقعيا يلبي متطلبات المرحلة".



الى ذلك، قال رئيس كتلة الرافدين في مجلس النواب يونادم كنا لـ "الصباح": إنه "تحدث مع الكاظمي بعيد تكليفه بمهمة رئاسة الوزراء يوم الخميس الماضي، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته، وأضاف، إن "الكاظمي سيطرح برنامجه الحكومي خلال الايام القليلة المقبلة"، ولم يدل النائب كنا بمعلومات أخرى عن طبيعة البرنامج وكيف سيكون.



وأكد كنا، أن "الكاظمي سيقدم تشكيلته الحكومية قبل حلول شهر رمضان المبارك"، منبهاً على أن "أعضاء مجلس النواب سيعقدون جلستهم في القاعة الكبرى والجلوس فيها متباعدون عن بعضهم للتصويت من أجل مصلحة الشعب والوطن، ولا يمكن التحجج أو التعذر بسبب كورونا أو غيرها".

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