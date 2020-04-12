عاصفة إجراءات تطيح بضباط كبار في العراق

2020/04/12 | 01:28 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعلى خلفية قضية فساد، أصدرت وزارة الدفاع إجراءات بحق عدد من كبار الضباط، قبل أن تعلن على إحالة المتحدث باسمها إلى دائرة الإمرة.

عاقبت وزارة الضباط عددًا من كبار الضباط على خلفية تورطهم بملف فساد بقيمة نحو 16 مليون دولار

وأظهرت وثائق اطلع عليها "الترا عراق"، صادرة في 11 نيسان/أبريل، عزل 5 ضباط عبر إحالتهم إلى دائرة المحاربين والتقاعد، عقب إرسال ملفهم إلى هيئة النزاهة.

وتشير الوثائق، إلى أن الضباط تسببوا بإهدار نحو 16 مليون دولار، فيما وجه وزير الدفاع نجاح الشمري بسحب صلاحياتهم فورًا حتى تنفيذ قرارات الإحالة.

بعد ذلك، قال ضابط في وزارة الدفاع لـ"الترا عراق"، إن أمرًا آخر صدر عن وزير الدفاع يقضي بإحالة المتحدث باسم الوزارة العميد يحيى رسول إلى دائرة الإمرة أيضًا.

ويعني قرار الإحالة، عقوبة بحق الضباط، حيث يجرد الضابط من صلاحياته بانتظار إكمال مدة الخدمة قبل أن يحال إلى التقاعد.

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