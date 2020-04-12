2020/04/12 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة كردستان يهنئ بعيد القيامة اربيل – فريد حسن وجه رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني، تهنئة للمسيحيين بمناسبة عيد القيامة المجيد جدد خلالها الالتزام بالدفاع عن ثقافة التعايش الديني في الاقليم .وقال البارزاني في نص التهنئة التي تلقتها(الزمان) امس (أتقدم بخالص التهاني القلبية للإخوة والأخوات المسيحيين في إقليم كردستان والعراق […]

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