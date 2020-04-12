2020/04/12 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صالح يبحث في الفلوجة تشكيل الحكومة مع الحلبوسي الانبار – الزمان بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي في الفلوجة امس السبت، ملف تشكيل الحكومة الجديدة .وقال بيان لمكتب الحلبوسي تلقته (الزمان) امس، ان (رئيس مجلس النواب استقبل، السبت في مقر إقامته بمدينة الفلوجة رئيس الجمهورية وجرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يبحث في الفلوجة تشكيل الحكومة مع الحلبوسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يبحث في الفلوجة تشكيل الحكومة مع الحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).