2020/04/12 | 01:32 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جريمة كركوك تهز الشارع العراقي كركوك – الزمان كشف مسؤولان رفيعان في كركوك عن تفاصيل جديدة تتعلق بحادثة اغتصاب امرأة مضطربة نفسيا في المحافظة.وقال قائد عمليات كركوك اللواء سعد حربية في مؤتمر مشترك إن (الحادث وقع قبل نحو أسبوعين لكن مقطع الفيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين حيث […]

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