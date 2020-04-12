بالصورة ..

2020/04/12 | 01:36 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحلّ في الانبار بين أهلي وأخوتي، ضيفاً على رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي، تجربة هذه المحافظة الكريمة جديرة بالاحتفاء، فهي تنهض من رماد حربها على داعش، واليوم تلتزم النظام الشديد ضد جائحة كورونا، في أسلوب يرمز بشكل واضح للمواطن الواعي.



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Barham Salih (@BarhamSalih)...

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