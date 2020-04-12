المناضل-ة - المناضل-ة - لا لتسليع التعليم: نداء -بوشاستيل- ضد المدرسة الرّقمية ترجمة فريق الترجمة بجريدة المناضل-ة الموقوفة

2020/04/12 | 01:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المناضل-ة نص كتبه حوالي خمسة عشر مُدرساً فرنسيا في ديسمبر 2015 ينتقدون فيه طرق دمج التكنولوجيا الرقمية في المدارس، وأضرارها البالغة على المدرسين والتلاميذ على حد سواء.ولا زال مضمونه راهنيا، خصوصا مع اتجاه الدول في ظل أزمة كورونا إلى تعميم "التعليم عن بعد"، وما أثاره من نقاش وسط المدرسين والتلاميذ وأسرهم..نشر بتاريخ 22 دجنبر 2015.يوم في المدرسة الرقميةبدأ يومي في المدرسة، قُرِع الجرس، دخلت قاعة ا......

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