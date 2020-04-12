عادل إمام ينضم إلى تيك توك

2020/04/12 | 01:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /يبدو أن الملل الذي فرضته أزمة “كورونا”، جعلت الزعيم عادل إمام يكسر عزلته وينضم إلى “السوشيال ميديا”.حيث نشر فيديو عبر تطبيق “تيك توك” للقاء نادر له في منزله مع الإعلامية سلمى الشماع.وتحدث عادل إمام عن ابنه محمد حين كان عمره 40 يوماً، فسألته سلمى عنه ليُمازحها: “عنده 40 يوم، هيتكلم ازاي؟”.[…]

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