من منزله..”الرجل الحديدي” يحقق إنجازا رياضيا في 8 ساعات ونصف

2020/04/12 | 01:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة تمكن البطل الأولمبي في رياضة الـ”ترياثلون”، الألماني يان فرودينو، من التغلب على الحجر الذي أجبره عليه فيروس كورونا المستجد، وتحقيق إنجاز رياضي مهم من دون أن يغادر منزله في جيرونا الإسبانية، مما أكد على جدارته بلقب “الرجل الحديدي”.ووثق بث مباشر إنجاز يان فرودينو، الذي خاض فيه غمار الـ”ترايثلون” في 8 ساعات […]

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