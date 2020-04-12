سباق على المنصب.. القاضي ناظم الوائلي يفوز بمنصب محافظ ذي قار

2020/04/12 | 01:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ ذي قارأفاد مصدر محلي في ذي قار، اليوم الاحد بأن نواب محافظة ذي قار، صوتوا للقاضي ناظم الوائلي، محافظا لذي قار، فيما أكد المصدر على أن الجميع أتفق على الوائلي مساء السبت.وقال المصدر، لـ"كلكامش برس"، بأن "نواب ذي قار الـ 19 صوت منهم 12 لصالح القاضي ناظم الوائلي، فيما صوت الباقون على المرشح المنافس علي الخرسان والمرشح الأخر عضو مجلس ذي قار السابق، حسن الوائلي".وأوضح المصدر، بأن "الوائلي أصبح بحسب الإتفاق محافظا لذي قار، وبإنتظار الكتاب الرسمي من أمانة مجلس الوزراء بتكليف الوائلي لإدارة محافظة ذي قار".وتابع المصدر، بأن "الوائلي قد حصل على تأييد كل من سائرون وبدر والعصائب والدعوة".ومنذ أشهر، يحتدم الجدل على منصب المحافظ، في ظل وجود النائب الثاني للمحافظ الذي أدار المحافظة منذ التظاهرات الأخيرة وتقديم عادل الدخيلي إستقالته من المنصب على خليفة الاحداث الساخنة التي جرت نهاية شهر تشرين الثاني 2019.

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