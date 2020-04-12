لماذا ارتفع معدل الإصابات بـ

2020/04/12 | 01:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرتواصل السلطات في العراق فرض حظر التجوال مع التشديد على إجراءات التباعد الاجتماعي في محاولة لكبح وباء "كوفيد - 19"، والحفاظ على عدد الإصابات ضمن معدلات منخفضة مقارنة بالدول المجاورة والعالم.

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حزمة قرارات جديدة لمواجهة "كورونا" في العراق

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