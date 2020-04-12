العراق.. مدن تستعد لإعلان

2020/04/12 | 01:59 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرحتى مع استمرار الأجواء الربيعية في وقت يعول العراقيون على درجات الحرارة لتجاوز المحنة، سجلت البلاد انخفاضًا في معدلات الإصابة بفيروس "كورونا"، وسط تفاؤل في عدد من المحافظات والمدن بقرب انحسار الوباء.

تراجعت معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق مع انخفاض في نسبة الوفيات

وبلغ مجموع الإصابات في البلاد، حتى يوم السبت 11 نيسان/أبريل، 1318 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 39 إصابة جديدة فقط، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 72 مقابل 601 حالة تماثلت للشفاء، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وأعلنت عدة محافظات من بينها بابل والديوانية ونينوى عدم تسجيل إصابات جديدة على أكثر من أسبوع، مع تماثل أغلب الحالات المؤكدة إلى الشفاء، لكن خلية الأزمة المركزية لم تسمح على الرغم من ذلك بتخفيف إجراءات حظر التجوال والذي يستمر حتى 18 نيسان/أبريل الجاري.

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وأكدت دائرة الصحة في الديوانية، أن المحافظة ستعلن خالية من الوباء الفتاك تمامًا في حال عدم تسجيل إصابة جديدة خلال الـ 15 يومًا القادمة، مشددة على ضرورة تشديد إجراءات منع دخول المواطنين من بقية المحافظات.

فيما ظهرت مؤشرات إيجابية في بابل، إحدى المدن التي سجلت نسب وفيات كبيرة جدًا بالمرض الفتاك، حيث قضى 5 مصابين من أصل 11 فقط.

أكدت محافظات عدة عدم تسجيل إصابات على مدى أيام على أمل إعلانها من جائحة "كوفيد - 19"

وأعلنت دائرة الصحة هناك، أن المحافظة لم تسجل إصابات جديدة على مدى 6 أيام، مع استقرار الوضع بالنسبة للمصابين الذين ما يزالون يخضعون إلى إجراءات العزل وهم 4 فقط.

وفي النجف، بدا المحافظ لؤي الياسري "مستبشرًا"، بعد تسجيل إصابتين جديدتين فقط لملامسين من بين 107 حالة فحص أجريت يوم السبت.

وقال الياسري خلال مؤتمر صحفي، إن المحافظة سجلت 16 حالة شفاء مقابل حالتي إصابة فقط، مؤكدًا انخفاض معدل الإصابات مقابل ارتفاع في عدد الحالات التي تماثلت للشفاء.

ورجح الياسري، أن تكون النجف أول محافظة تعلن "الانتصار" على الفيروس، وخلوها من "كوفيد – 19"، في حال استمر الإلتزام بالحظر والاجراءات الوقائية من قبل أبناء المحافظة.

شمالًا، تبدو الأوضاع جيدة في ما يتعلق بالوباء في نينوى، حيث كانت إدارة المحافظة تنوي تخفيف إجراءات حظر التجوال، وهو ما دفع المواطنين إلى كسر الإجراءات، لكن دائرة الصحة وجهت على الفور تحذيرات ونداءات إلى المواطنين تشير إلى ضرورة التقيد بإجراءات التباعد الإجتماعي، لتجنب كارثة صحية.

حذرت وزارة الصحة من التراخي ومخالفة إجراءات التباعد كما رفضت خلية الأزمة رفع حظر التجوال جزئيًا

وعلى الرغم من ذلك، ما يزال معدل الوفيات التي تسجلها البلاد مرتفعة بنسبة بلغت 5.4%، تركز غالبيتها في بغداد وجنوب البلاد، مقابل نسبة منخفضة في كردستان لم تتجاوز 1.2%.

وتشيل الإحصائيات إلى 13 محافظة عراقية ما تزال تسجل معدلات إصابة منخفضة جدًا لم تتجاوز 80 حالة، في حين تتصدر العاصمة بغداد بحصيلة إصابات تقترب من 300 وحالات وفاة بلغت 25، تليها النجف ثم البصرة وأربيل والسليمانية.

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