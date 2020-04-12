إطلاق منحة دعم الأسر المستحقة

2020/04/12 | 02:00 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

أعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، إطلاق منحة الأسر المستحقة للدعم الحكومي جرّاء وباء "كورونا "وحظر التجوال، مبينة أنَّ التقديم على المنحة ابتداءً من يوم أمس السبت وعبر الموقع

minha.iq.

وأوضحت اللجنة، في بيانٍ تلقته "الصباح"، أنه تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في اجتماعها المنعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بتاريخ 7 نيسان الحالي، بتخصيص منحة ماليَّة شهريَّة مؤقتة، لمساعدة الأسر المتضررة من حظر التجوال المستحقة للدعم الحكومي، فقد تم إطلاق الرابط التالي لمدة خمسة أيام وعلى مدار الساعة (ابتداءً من يوم السبت الى منتصف يوم الخميس 16 نيسان الساعة 12 ظهراً)، ووفق آلية مبسطة ومتاحة للجميع عبر الهواتف أو الحواسيب الشخصية: minha.iq".

ودعت اللجنة إلى اتباع وصايا عبر استخدام الرابط منها "التقديم لمرة واحدة فقط، عبر رقم الهاتف الشخصي لرب الاسرة وفقاً للبطاقة التموينية، وسيكون التقديم متاحا من داخل العراق حصرا"، و" تهيئة الوثائق الشخصية الثبوتية الخاصة برب الأسرة وجميع أفرادها والبطاقة التموينية، قبل البدء بعملية التقديم".

كما دعت إلى "التأكد من إدخال المعلومات الصحيحة، وتجنب استخدام أي معلومات وهمية او معلومات شخص آخر او إخفاء أي معلومات مطلوبة، فذلك يعرض المتقدم الى المحاسبة القانونية والعقوبات القضائية"، مبينة أن "الموقع يقوم بحفظ جميع المعلومات المدخلة، لتتم مراجعتها لاحقا وتدقيقها مع الجهات الحكومية لتحديد المستحقين وإرسال المنحة إليهم".

وأكدت أنه "يجب ألا يكون أي من أفراد الأسرة ممن يتسلم راتباً من الحكومة (مثلا: ﻣﻮﻇﻒ، أو ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ، أو مشمول بشبكة الحماية الاجتماعية، او يتسلم أي راﺗﺐ أو دخل آﺧﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ)"، لافتة إلى أنَّ "القيام بعملية التقديم، تعني تعهد المتقدم بقراءة وفهم هذه التعليمات والموافقة على الشروط والأحكام المتعلقة بالمنحة".

وأضافت اللجنة أنه "في نهاية عملية التقديم، يتم تحديد رقم تعريفي خاص بكل طلب، يجب الاحتفاظ بهذا الرقم وسيتم التواصل مع المستحقين قبل نهاية شهر نيسان وبعد إكمال عملية التدقيق والمصادقة لإرسال المنحة اليهم"، مشيرة إلى أنه "بعد الانتهاء من عملية التقديم وظهور الرقم التعريفي، يكون المتقدم قد أكمل المطلوب منه، ولا حاجة للقيام بأي شيء إضافي، إذا كانت هناك معلومات إضافية أو وثائق مطلوبة فسيتم التواصل مع المتقدم عن طريق رقم الهاتف المعرف".

وأكدت اللجنة أنَّ "المنحة الماليَّة مخصصة للأسر، التي تمرُّ بظروف مادية صعبة، بسبب انتشار الوباء وحظر التجوال وتأثر فرص العمل، ولا تشمل الفئات التي تتسلم رواتب أو أي دخل آخر من الحكومة، ولا تشمل الميسورين"، داعية الى "عدم التقديم من قبل غير المحتاجين المستحقين للمنحة، فهناك من هم بحاجة ماسة وهم

أولى من غيرهم".

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