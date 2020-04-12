علي حسين: توقف المسابقات الرسمية يؤثر سلباً في اللاعبين

2020/04/12 | 02:00 - المصدر: الصباح

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بغداد / حيدر كاظم

اكد لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة بكرة القدم سابقا علي حسين محمود أن توقف النشاطات الرياضية له مردودات سلبية على اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، جرّاء ابتعادهم عن المنافسات الرسمية واعتمادهم على التمارين المنزلية.



وقال محمود في تصريح خص به “الصباح”: إن اللاعبين يعانون حاليا بسبب ابتعادهم عن خوض المسابقات الرسمية وهم يحتاجون لمدة محددة بعد انتهاء ازمة “كوفيد - 19” من اجل استعادة لياقتهم البدنية المناسبة.

وأشار الى أن التمارين الفردية المنزلية، لن تكون كافية لبلوغهم الجاهزية الفنية المطلوبة لخوض المباريات، مشددا على ضرورة قيام الاتحادات الرياضية في العراق بمنح الاندية الفترة المناسبة للاعداد والتأهيل قبل بدء البطولات الرسمية.



وطالب جميع الرياضيين بمواصلة التدريبات اليومية في المنزل وتطبيق البرنامج الغذائي حسب المنهاج الموضوع من قبل الملاك الفني والجهاز الطبي للاندية، بغية الحفاظ على المستوى البدني والوزن المثالي.



وبشأن دور الرياضي واسهامه في محاربة فيروس كورونا المستجد، أوضح نجم كرتنا السابق “أن أهم الخطوات تطبيق توصيات خلية الازمة والتعاون مع رجال الأمن والمؤسسات الصحية والقيام بمبادرات خيرية انسانية لمساعدة الأسر الفقيرة والمتضررة من فرض حظر التجوال، متمنيا زوال الغمة عن البلاد الاسلامية وبقية دول العالم “

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