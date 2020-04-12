ترامب: الولايات المتحدة تواجه وضعا غير مسبوق

2020/04/12 | 02:04 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أين نيوز _دولية قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتقد أن بلاده تواجه وضعا غير مسبوق، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي .وكتب ترامب على "تويتر"، السبت: "كان اقتصادنا ينمو بسرعة، وكنا نشهد زيادة في عدد الوظائف وقيمة الأجور"، مضيفا: "بصورة مفاجأة ضربنا الوباء، وتوقف الإقتصاد".

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