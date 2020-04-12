حكيمة_لعلا - حكيمة لعلا - يوميات الحجر (12) وجها لوجه- الجزء 2

2020/04/12 | 02:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكيمة_لعلا في هاته الفترة ظهر كذلك نوع من الصراع بين الطبقات الاجتماعية العليا والسفلى بسبب عدم التفاعل الإيجابي مع الحجر الصحي الإجباري التي قررته الدولة ونادى بها ذوو الاختصاص أي الأطباء، موضحين أنه بسبب غياب التجهيزات الطبية الكافية في المستشفيات العمومية بالمغرب يبقى الحل الناجع هو الحجر.هذا الصراع ظهر في تعليقات بعض المجموعات وبعض الأفراد الذين قاموا بسب وشتم الغير الملتزمين بالحجر.إلا أن تدخل السلطة......

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