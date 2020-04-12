الوليد بن طلال يعيد الطلاب اللبنانيين على نفقته

2020/04/12 | 02:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /تسير شركة طيران الشرق الأوسط 3 رحلات لإعادة الطلاب اللبنانيين من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا التي يعيث فيها كورونا، بعدما تكفلت مؤسسة الأمير السعودي الوليد بن طلال بكلفة هذه الرحلات.وأبلغت نائبة رئيس المؤسسة الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة، وزير الخارجية والمغتربين اللبناني ناصيف حتي، بتكفل المؤسسة بتكاليف ثلاث رحلات لنقل الطلاب اللبنانيين المتواجدين في […]

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