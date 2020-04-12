الصـحـة: «كـورونا» ضـمن المـستوى الطـبيـعي

2020/04/12 | 02:32 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ شذى الجنابي - المحافظات/ مراسلو الصباحدعت وزارة الصحة المواطنين الى اتخاذ المزيد من إجراءات السلامة، من أجل القضاء على فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد ثلاثة أيام متتالية أظهرت فيها نتائج المسوحات تراجع عدد الإصابات الجديدة أمام حالات الشفاء.وأكد المتحدث الرسمي باسم خلية الأزمة الدكتور سيف البدر، ان الاصابات بفيروس كورونا الآن ضمن المستوى الطبيعي، بناءً على المعطيات العلمية التي اظهرت أنَّ عدد حالات الشفاء يتجاوز الاصابات الجديدة المسجلة في العراق لليوم الثالث على التوالي.

وأضاف في تصريح لـ»الصباح» أنَّ إجراءات حظر التجوال أسهمت بالحد من انتشار الفيروس، وحققت نتائج ايجابية تمثلت بشفاء أعدادٍ كبيرة من حالات الاصابة.

واشار البدر الى ان قرار رفع حظر التجوال الجزئي أو تمديده يتوقف على الموقف الوبائي، منوها بأنَّ اغلب دول العالم ما زالت تشهد ارتفاعا كبيرا باعداد الاصابات والوفيات، وهناك مخاوف من ازدياد هذه الارقام، داعيا المواطنين الى التزام منازلهم مع تطبيق إجراءات صارمة

لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وصولا الى القضاء بالكامل على هذه الجائحة التي تجاوزت الحدود الجغرافية للدول حول

العالم.

البصرة: إغلاق قضاء المدينة

واغلقت الاجهزة المختصة في البصرة، قضاء المدينة الواقع شمالي المحافظة، بعد تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس كورونا في هذه

المدينة.

وقال رئيس خلية الازمة، محافظ البصرة اسعد العيداني لـ»الصباح»: إنَّ «تسجيل تسع إصابات في القضاء نسبة الى عدد سكانه ليس بالعدد القليل، لاسيما أن اغلبهم اعتادوا قضاء أوقات فراغهم بالمضايف والديوانيات».

واكد اصدار قرار بحظر التجوال في القضاء، داعيا الأهالي الى الالتزام بالحظر والتعليمات التي تصدرها خلية الازمة لمواجهة الفيروس.

واشار العيداني الى انه تم تجهيز الفنادق في المدينة الرياضية وأماكن أخرى خُصصت للحجر الصحي، مبينا ان جزءا من هذه الأماكن سيكون مخصصا لاستضافة أبناء البصرة العائدين من خارج

البلاد.

واسط: إصابات جديدة

من جانبها اعلنت دائرة صحة واسط تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا بمدينة الكوت، ليصل بذلك العدد الاجمالي للمصابين في المحافظة الى 23 حالة.

وقال المدير العام لصحة واسط الدكتور جبار الياسري لـــ(الصباح): ان دائرته سجلت اصابتين جديدتين بفيروس كورونا لمصابين ملامسين لمرضى مسجلين سابقا، وتم حجرهما في ردهة العزل واتخاذ الاجراءات الطبية للمصابين والملامسين بحسب التعليمات الصحية الواردة من وزارة الصحة.

واوضح ان الحالة الصحية للمصابين مستقرة، وهم تحت العناية الصحية، لافتا الى ان دائرته صعدت من اجراءاتها الوقائية والعلاجية للحيلولة دون انتشار العدوى بين المواطنين، مؤكدا ان العدد الاجمالي للاصابات في المحافظة وصل الى 23 حالة، منها تسع حالات شفاء، وحالتا

وفاة.

النجف: إصابتان و16 حالة شفاء

وأعلنت دائرة صحة النجف تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس كورونا وشفاء 16 حالة اصابة.

وذكر بيان لدائرة الصحة حصلت (الصباح) على نسخة منه ان الاصابتين تم الكشف عنهما من خلال فحص ١٠٧ عينات في مختبر الصحة العامة في المحافظة.

واضاف البيان ان الاصابتين كانتا لحالتين ملامستين، إحداهما في حي المكرمة، والأخرى في حي ميسان، وبذلك يكون المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف 259 حالة مؤكدة، وفي سياق متصل قال مسؤول اعلام صحة النجف لـ(الصباح) ان المحافظة شهدت شفاء ١٦ حالة جديدة ومغادرتها لمستشفى الحكيم العام، وبذلك فإن عدد حالات الشفاء ارتفع إلى ١٣٩ حالة، بينما بلغت الوفيات خمس

حالات.

كربلاء: ردهة لمعالجة المصابين

وفي كربلاء، جرى في مدينة الامام الحسين الطبية افتتاح ردهة الحميات الثانية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، التي تبرعت ببنائها العتبة العباسية المقدسة.

وقال مدير قسم اعلام العتبة علي حسين الخباز لـ»الصباح» ان امين عام العتبة المهندس محمد الأشيقر ومحافظ كربلاء المهندس نصيف جاسم الخطابي افتتحا بناية الحميات، ردهة الحياة الثانية، التي خصصت لمعالجة المصابين بوباء فيروس كورونا.

واوضح ان هذه الردهة التي نفذتها ملاكات العتبة خلال 15 يوما تتسع لأكثر من ٦٠ سريرا وتضم ٥٦ غرفة منفردة.

كركوك: 5 حالات شفاء

بدورها اكدت دائرة صحة كركوك شفاء خمسة من المصابين في مركز التدبير الوقائي، بينما اثبتت نتائج الفحوصات في مستشفى الحويجة سلامة جميع الحالات المشتبه بها.

وقال المتحدث باسم خلية الازمة في المحافظة، مروان ابراهيم العاني لـ»الصباح»، ان دائرة صحة المحافظة سمحت لخمسة من المصابين بالخروج من مركز التدبير الوبائي بعد تماثلهم للشفاء وورود نتائج الفحص بسلامتهم من الفيروس، مشيرا الى ان المركز يضم حاليا ثمانية مصابين فقط ما زالوا يتلقون العلاج، منوها بان عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 15 حالة، فضلا عن حالتي وفاة، ليكون العدد الكلي للإصابات منذ بداية ظهور الفيروس في كركوك وحتى اخر اصابة 24

حالة.

الأنبار تمدد الحظر

في الانبار، اصدرت خلية الازمة برئاسة المحافظ عددا من القرارات، تضمنت في ابرز جوانبها تمديد حظر التجوال لغاية يوم السبت المقبل الموافق الثامن عشر من

نيسان.

كما تضمنت القرارات ان تتكفل الحكومة المحلية بتخصيص حافلات لنقل الأسر العالقة في إقليم كردستان وباقي المحافظات يومي الاثنين والثلاثاء، مع اخذ الإجراءات الوقائية للحفاظ على سلامتهم، والإبقاء على الجنود المتواجدين في وحداتهم والذين التحقوا مؤخراً لغاية الرابع من ايار المقبل في المحافظة، والعكس لمن هم يتمتعون بإجازات.

كما تضمنت القرارات السماح لأصحاب صالونات الحلاقة بفتح محالهم من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً، وتسهيل عمل محال الكي كارد والصيرفة بأمر مباشر من المحافظ، وسيتم تزويدهم بكتب تخويل تسهل حركتهم في عموم المحافظة، اضافة الى توفير سيارات إسعاف لنقل الحالات الطارئة للمواطنين في ناحية الخيرات، بسب غلق حدود

المحافظة.

فحوصات عشوائيَّة في أربيل

من جانبها قامت محافظة اربيل بإجراء 11400 فحص خاص بفيروس كورونا، من ضمنها فحوصات عشوائية.

وبين محافظ اربيل فرست صوفي، ان الوضع الصحي في المحافظة اصبح تحت السيطرة، والايام الستة المقبلة ستكون مصيرية، طالبا من المواطنين التزام المنازل في هذه الفترة لحين اعلان الانتصار على الفيروس في اقليم كردستان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصـحـة: «كـورونا» ضـمن المـستوى الطـبيـعي) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصـحـة: «كـورونا» ضـمن المـستوى الطـبيـعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).