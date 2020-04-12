السيستاني: من يخشى كورونا يُفطر رمضان!

2020/04/12 | 03:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفتى المرجع الأعلى بالعراق، علي السيستاني، بأنه اذا حلّ شهر رمضان على مسلم وخاف من أن يصاب بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، إن صام ولو اتخذ كافة الاجراءات الاحتياطية “سقط عنه وجوبه”.جاء ذلك في رد للسيستاني على سؤال ورده وكان نصه: “يقترب شهر رمضان المبارك و فيروس كورونا لا […]

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