2020/04/12 | 03:30 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة /أفتى المرجع الأعلى بالعراق، علي السيستاني، بأنه اذا حلّ شهر رمضان على مسلم وخاف من أن يصاب بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19″، إن صام ولو اتخذ كافة الاجراءات الاحتياطية “سقط عنه وجوبه”.
جاء ذلك في رد للسيستاني على سؤال ورده وكان نصه: “يقترب شهر رمضان المبارك و فيروس كورونا لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: من يخشى كورونا يُفطر رمضان!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
جاء ذلك في رد للسيستاني على سؤال ورده وكان نصه: “يقترب شهر رمضان المبارك و فيروس كورونا لا […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني: من يخشى كورونا يُفطر رمضان!) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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