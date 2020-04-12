نجم ريال مدريد على رادار سان جيرمان

2020/04/12 | 03:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتصارع كبار الأندية الأوروبية الآن من أجل الحصول على خدمات المغربي اشرف حكيمي لاعب ريال مدريد المُعار إلى صفوف بروسيا دورتموند الألماني ، وذلك بعد تألقه الملحوظ هذا الموسم.

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