احذر: الملح الزائد يضعف المناعة

2020/04/12 | 04:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أظهرت نتائج دراسة ألمانية جديدة أن تناول كمية ملح أكبر من الموصى بها يضعف قدرة وظائف المناعة لدى الإنسان.ويشكّل الصوديوم العنصر الرئيسي في الملح، وتحث التوصيات على ألا يأكل الإنسان أكثر من 2.3 من هذا المعدن في اليوم، يعني ذلك أن يكون الحد الأقصى من الملح للشخص البالغ ملعقة صغيرة.ويرتبط تناول الملح […]

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