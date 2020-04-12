نسبة الرطوبة قد تلجم انتشار كورونا خلال الصيف

2020/04/12 | 05:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /قالت نتائج دراسة أجريت في جامعة يال الأمريكية إن ارتفاع الرطوبة قد يوفر بيئة مواتية لمكافحة المناعة لفيروس كورونا.ويعتقد الباحثون أن ارتفاع حرارة الجو مع الاقتراب من الصيف قد يساعد على لجم انتشار العدوى إذا كان مصحوباً بنسبة رطوبة 50 بالمائة.بينما تقل قدرة الأهداب على إبعاد الفيروس، وكذلك تضعف قدرة المناعة على […]

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