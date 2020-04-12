الهام شاهين تقدم مقترح للمسلسلات التي لم ينته تصويرها بسبب كورونا

2020/04/12 | 06:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..دعت الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال تصريحات تليفزيونية لإحدى القنوات مؤخرًا إلى وقف تصوير الأعمال الفنية خلال تلك الفترة، وذلك لمكافحة تفشي فيروس كورونا الذى يضرب العالم بأسره، وشددت في الوقت ذاته على ضرورة البقاء في المنازل بهدف محاصرة الفيروس.كما قالت إلهام شاهين إن تصوير بعض الأعمال الفنية توقف بالفعل، وبالتالي قدمت […]

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